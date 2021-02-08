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08.02.2021 08:53
Рубрика: Спорт

Касаткина и Карацев вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Дарья Касаткина. Фото: Matt King/Getty Images Дарья Касаткина. Фото: Matt King/Getty Images
Дарья Касаткина. Фото: Matt King/Getty Images

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. В матче первого круга россиянка Дарья Касаткина встречалась Кэти Бултер из Великобритании.

Фото: EPA
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23-летняя россиянка уверенно победила в двух сетах - 6:1, 6:4. В следующем матче Касаткина встретится с победительницей матча между седьмой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко и словацкой спортсменкой Викторией Кужмовой.

Впервые в карьере вышел во второй круг турнира 27-летний россиянин Аслан Карацев. В трех сетах он переиграл итальянца Джанлуку Маджера - 6:3, 6:3, 6:4. Соперник россиянина определится по итогам матча между французом Бенуа Пэром и белорусом Егором Герасимовым.

Проиграла на старте Анастасия Павлюченкова. Россиянке досталась в соперницы победительница этого турнира 2019 года японка Наоми Осака, которая добилась более чем уверенной победы - 6:1, 6:2.

Спорт Теннис

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