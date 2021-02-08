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08.02.2021 10:34
Рубрика: В мире

Китай раскрыл подробности одного из самых рейтинговых шоу мира

Медиакорпорация Китая раскрыла подробности одного из самых рейтинговых шоу планеты: ежегодного гала-концерта в честь Нового года по китайскому лунному календарю, который настает в ночь с 11 на 12 февраля, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Эту программу смотрят сотни миллионов людей в КНР и по всему миру. В нынешнем году концерт начнется в 20:00 по пекинскому времени (в 15:00 по московскому) 11 февраля и продолжится четыре часа - до наступления года Быка.
Фото: Артем Иванов/ТАСС Фото: Артем Иванов/ТАСС
Фото: Артем Иванов/ТАСС

Аудитория грандиозного шоу может поставить новый рекорд за счет глобальной трансляции. Уже известно, что его частично или полностью будут транслировать 600 медиа из 170 стран, в том числе - России.

Ряд выступлений на новогоднем концерте будет посвящен таким горячим темам, как борьба с COVID-19 и полное искоренение нищеты в КНР в 2020 году, 100-летний юбилей Компартии Китая в 2021-м году и зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Об этом сообщил режиссер гала-концерта Чэнь Линьчунь.

В программе шоу - множество танцев, как современных, так и традиционных. По словам организаторов, нынешний гала-концерт поставит рекорд по количеству танцевальных номеров со времени первого показа в 1983 году. Петь будут не меньше, в том числе иностранные гости, например, знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. Поскольку он не сможет приехать в Китай из-за санитарных ограничений, выступление будет организовано по телемосту в видеоформате сверхвысокого разрешения.

Новогодний гала-концерт уже традиционно станет площадкой внедрения передовых коммуникационных и медийных технологий. При съемках и трансляции будут использованы искусственный интеллект и связь пятого поколения 5G, картинку будут транслировать в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз выше FullHD. Позади концертной площадки установят огромный экран сверхвысокого разрешения 8К размером 61,4 на 12,4 метра. Его дополнят еще 154 экрана, которые образуют "видео-купол", создающий потрясающие спецэффекты. Зрителям пообещали, что зрелище будет завораживающее. Тем, у кого нет суперсовременных телевизоров, трансляцией в формате 8К можно будет насладиться на больших экранах, которые установят на площадях крупнейших городов КНР. К трансляции гала-концерта в Китае также подключатся кинотеатры.

Разумеется, не обойдется без подарков для аудитории. К гала-концерту в интерактивном режиме подключится китайская служба коротких видео TikTok: она раздаст зрителям миллиард 200 миллионов "красных конвертов", которыми можно пополнить электронные кошельки. Площадка электронной коммерции Taobao предоставит два миллиарда подарочных талонов, по которым можно будет получить значительные скидки.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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