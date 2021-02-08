Китай раскрыл подробности одного из самых рейтинговых шоу мира

Аудитория грандиозного шоу может поставить новый рекорд за счет глобальной трансляции. Уже известно, что его частично или полностью будут транслировать 600 медиа из 170 стран, в том числе - России.

Ряд выступлений на новогоднем концерте будет посвящен таким горячим темам, как борьба с COVID-19 и полное искоренение нищеты в КНР в 2020 году, 100-летний юбилей Компартии Китая в 2021-м году и зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Об этом сообщил режиссер гала-концерта Чэнь Линьчунь.

В программе шоу - множество танцев, как современных, так и традиционных. По словам организаторов, нынешний гала-концерт поставит рекорд по количеству танцевальных номеров со времени первого показа в 1983 году. Петь будут не меньше, в том числе иностранные гости, например, знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. Поскольку он не сможет приехать в Китай из-за санитарных ограничений, выступление будет организовано по телемосту в видеоформате сверхвысокого разрешения.

Новогодний гала-концерт уже традиционно станет площадкой внедрения передовых коммуникационных и медийных технологий. При съемках и трансляции будут использованы искусственный интеллект и связь пятого поколения 5G, картинку будут транслировать в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз выше FullHD. Позади концертной площадки установят огромный экран сверхвысокого разрешения 8К размером 61,4 на 12,4 метра. Его дополнят еще 154 экрана, которые образуют "видео-купол", создающий потрясающие спецэффекты. Зрителям пообещали, что зрелище будет завораживающее. Тем, у кого нет суперсовременных телевизоров, трансляцией в формате 8К можно будет насладиться на больших экранах, которые установят на площадях крупнейших городов КНР. К трансляции гала-концерта в Китае также подключатся кинотеатры.

Разумеется, не обойдется без подарков для аудитории. К гала-концерту в интерактивном режиме подключится китайская служба коротких видео TikTok: она раздаст зрителям миллиард 200 миллионов "красных конвертов", которыми можно пополнить электронные кошельки. Площадка электронной коммерции Taobao предоставит два миллиарда подарочных талонов, по которым можно будет получить значительные скидки.