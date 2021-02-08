Концерн "Калашников" представил новый гражданский карабин

Знаменитый концерн "Калашников" славен не только боевыми автоматами и пулеметами, которыми вооружены армии половины мира, но и целой шеренгой образцов гражданского оружия, созданного на основе своего легендарного предка - АК. И эти образцы пользуются популярностью и спросом по двум главным причинам (есть и неглавные).

Во-первых, все что связано с брэндом "Калашникова" абсолютно надежно и стреляет в любых условиях - в запредельный мороз, жару, даже под водой. Его можно даже не чистить (хотя это полезно) - даже нечищеное это оружие стреляет всего лишь громче. Но стреляет.

И, во-вторых, оно намного дешевле западных собратьев. Почти в разы. Поэтому новый образец, который представил концерн, порадует коллекционеров и любителей пострелять в тире. Понятно, что приобрести его можно, лишь выполнив все требования закона "Об оружии".

Это новая версия гладкоствольного карабина TG2 (исполнение 3) с укороченным стволом. По внешнему виду он идентичен автомату АК-104 и нарезным карабинам "Сайга". Кстати, год назад концерн уже представил новые карабины из этого "семейства" - TR9, TR3, "Сайга 308".

Новый карабин имеет ствол длиной 341 мм, складной приклад и боковую планку для крепления оптики. Планка, кстати, - новация. При желании на нее можно приспособить вместо оптики фонарик - целеуказатель.

Предполагается, карабин можно использовать на соревнованиях по практической стрельбе, для тренировок и даже на охоте. Впрочем, на охоте - вряд ли, сомнительная точность и дальность при коротком стволе. А вот для самообороны, то есть для стрельбы на ближней дистанции - самое то. Тем более, что оружие компактное, при соблюдении оружейного законодательства его вполне можно брать в дальние поездки. В конце концов, новый карабин просто красив и порадует ценителей оружейной эстетики.