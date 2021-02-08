Кудерметова впервые выиграла матч на Auistralian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере пробилась во второй круг первого в сезоне турнира "Большого шлема".

В стартовом поединке 32-я ракетка соревнований Кудерметова встречалась с украинкой Мартой Костюк. В первой партии 23-летняя россиянка выглядела намного сильнее соперницы - 6:2. А вторая сложилась куда более упорно. Соперницы дошли до тай-брейка, где Кудерметова все же смогла довести дело до победы - 7:6 (7:5).

Во втором круге Кудерметова встретится с победительницей российского противостояния между Варварой Грачевой и Анной Блинковой.

Вышла во второй круг и Анастасия Потапова. Россиянка в стартовом матче встречалась с представительнице США Элисон Риске. Встреча завершилась уверенной победой теннисистки из России в двух сетах - 6:2, 6:1.