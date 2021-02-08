Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер

На крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Такое мнение выразила Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.

По мнению спикера Совфеда, ярким примером такого лидерства можно считать признание мировым сообществом российской вакцины от коронавируса "Спутник V". (Напомним, накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что препарат уже сейчас разрешен к применению в 21 стране, а к середине февраля их число может увеличиться до 25.)

"Вся работа и со стороны власти, и со стороны бизнеса, и со стороны ученых должна быть нацелена на одно - на совершение беспрецедентного прорыва", - также отмечает Валентина Матвиенко в своей статье, посвященной Году науки и технологий. В числе необходимых условий она отмечает применение сетевых технологий, которые могли бы раскрыть творческий потенциал каждого человека, активную вовлеченность бизнеса в сотрудничество с научными институтами и разработчиками, развитие фундаментальной науки.

8 февраля отмечается День российской науки. В 2021 году этот праздник также знаменует открытие Года науки и технологий. О задачах и российских научных достижениях в интервью "РГ" рассказал руководитель РАН Александр Сергеев.