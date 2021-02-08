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08.02.2021 09:37
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер

На крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Такое мнение выразила Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По мнению спикера Совфеда, ярким примером такого лидерства можно считать признание мировым сообществом российской вакцины от коронавируса "Спутник V". (Напомним, накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что препарат уже сейчас разрешен к применению в 21 стране, а к середине февраля их число может увеличиться до 25.)

"Вся работа и со стороны власти, и со стороны бизнеса, и со стороны ученых должна быть нацелена на одно - на совершение беспрецедентного прорыва", - также отмечает Валентина Матвиенко в своей статье, посвященной Году науки и технологий. В числе необходимых условий она отмечает применение сетевых технологий, которые могли бы раскрыть творческий потенциал каждого человека, активную вовлеченность бизнеса в сотрудничество с научными институтами и разработчиками, развитие фундаментальной науки.

8 февраля отмечается День российской науки. В 2021 году этот праздник также знаменует открытие Года науки и технологий. О задачах и российских научных достижениях в интервью "РГ" рассказал руководитель РАН Александр Сергеев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации 2021 - Год науки и технологий

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