Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2020 г. № 292н "О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н"

Зарегистрирован 04.02.2021 г. № 62387

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 05.02.2021 г.

Вступает в силу с 16 февраля 2021 г., применяется при составлении бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г., за исключением п. 6, пп. 12 п.17 Изменений, применяемых, начиная с бухгалтерской отчетности 2021 г., а также пп. 2 п. 15 Изменений, применяемого, начиная с бухгалтерской отчетности на 1 июля 2021 г.