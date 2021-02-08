На 89-м году жизни умер фотожурналист Николай Рахманов

Классик советской фотографии Николай Рахманов скончался 8 февраля на 89-м году жизни. Он известен своими снимками Москвы. У него при жизни сложилась репутация выдающегося фотолетописца Москвы. Николай Рахманов создал масштабную галерею видов столицы, по которым можно проследить, как она менялась на протяжении нескольких десятилетий.

Рахманов родился в 1932 году в Москве, работал фотокорреспондентом в ТАСС, в газете "Неделя", в журналах "РТ-программы" и "Журналист". По словам друга, фотографа Льва Шерстенникова, Рахманов выпустил свыше 90 альбомов, последний из которых вышел в 2020 году.

До самых последних дней он продолжал снимать Москву. В числе самых известных фотоальбомов мастера - "Москва", получивший Гран-при международного конкурса "Самая красивая книга мира", а также альбом "Сокровища Московского Кремля", который отмечен международным призом "Самая красивая книга Швейцарии".

Николай Рахманов - обладатель всех высших наград Союза журналистов России - знаков "За честь, достоинство и профессионализм", "Золотое перо" и "Хрустальный глаз".