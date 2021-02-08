NI: С-500 обеспечит принципиально новый уровень защиты

"Триумфатор" будет принят на вооружение в 2021 году, заявил ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Тактико-технические характеристики системы засекречены, по данным из открытых источников известно, что С-500 сможет сбивать баллистические ракеты на дальности 600 километров, а самолеты противника - на 500 км. Входящая в арсенал комплекса ракета 77Н6 предназначена для перехвата гиперзвуковых целей и боевых блоков баллистических ракет. Ранее с ними могла бороться только стратегическая система ПРО А-135 "Амур", прикрывающая Москву и центральный промышленный район.

"Триумфатор" может похвастаться множеством лучших в своем классе характеристик. Система способна обстреливать до 10 сложных целей (боевые блоки МБР) и выдавать целеуказания на несколько десятков объектов попроще, типа самолетов и крылатых ракет. Впрочем, для последних есть высокоэффективные системы С-300/400, а С-500 займет специализированную нишу защиты от гиперзвуковых и баллистических ракет. По данным разработчика комплекса, С-500 также способен сбивать спутники на низких орбитах.

Вряд ли войска ПВО перевооружат с С-400 "Триумф" на С-500 "Триумфатор" - новая система дорога и задачи у нее иные. Скорее всего, оба комплекса будут работать вместе, дополняя друг друга, считает автор публикации Марк Эпископос.