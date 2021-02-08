"Новые люди" собирают идеи для программы партии

"Новые люди" в рамках федеральной избирательной кампании запускают проект, в рамках которого соберут инициативы граждан в различных сферах, лучшие войдут в программу партии. Об этом рассказал председатель Алексей Нечаев.

Собирать предложения на "Марафоне идей" будут до 15 марта. Инициативы могут касаться самых разных областей - образования, медицины, экономики, устройства политической системы, культуры. Лучшие выберут до 15 апреля на конференциях, которые пройдут в 70 регионах. В каждом авторы-победители получат 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

"Очень надеемся, что это нас всех обогатит. Самые сильные и полезные для страны идеи войдут в программу партии, которая сейчас будет редактироваться", - приводит РИА Новости слова Нечаева.