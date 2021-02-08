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08.02.2021 14:29
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новый пикап Toyota обещает превзойти всех конкурентов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Последнее радикальное обновление полноразмерный пикап Toyota Tundra перенес в 2007 году, и даже несмотря на консерватизм сегмента легких грузовиков, набор потребительских качеств Tundra сегодня заметно скуднее, чем у конкурентов.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Однако в компании не сидят сложа руки, поэтому к концу нынешнего года подоспеет полностью новая Tundra, которая, как обещает глава объединения дилеров Toyota в Северной Америке, не только превзойдет конкурентов, но и станет самой впечатляющей новинкой Toyota за последние лет пять.

Что скрывается за столь громогласным заявлением, производителю удается пока держать в тайне. Ничем экстраординарным на вид не отличаются и прототипы нового Tundra, проходящие испытания на дорогах США.

По информации издания Motor1, Toyota Tundra третьего поколения будет построен на модульной архитектуре TNGA-F и комплектоваться двигателями с количеством цилиндров не более шести. Очень вероятно, что будут предложены версии с гибридной и даже чисто электромеханической трансмиссией.

В самом массовом сегменте автомобильного рынка США, сегменте полноразмерный пикапов, Toyota Tundra стабильно уступает по продажам лидирующей тройке Ford F-series/Chevy Silverado/Ram 1500: на каждый проданный Tundra приходится пять F-Series. С выходом Tundra третьего поколения Toyota всерьез рассчитывает сократить отставание от лидеров.

Фото: www.motor1.com
#Toyota