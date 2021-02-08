Полина Гагарина исполнит официальную песню ЧМ-2021 по фигурному катанию

Российская певица Полина Гагарина и швед Монс Зелмерлев исполнят официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года, который пройдет в Стокгольме. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Официальное представление песни Circles and Squares ("Круги и квадраты") состоится 19 февраля. Впервые эта песня будет исполнена Зелмерлевом и Гагариной на гала-концерте 28 марта.

"Для меня это сотрудничество - не только путешествие в прекрасную Швецию, где проходит чемпионат мира, но и знакомство с миром фигурного катания. Я действительно восхищаюсь фигуристами. Все, что они делают, кажется мне невозможным и фантастическим. Я очень рада, что мы с Монсом поем основной трек для этого крупного события", - цитирует сайт ISU слова Гагариной.

"Когда мы писали песню, мы хотели соответствовать драматургическому динамизму фигурного катания. Я действительно думаю, что мы создали песню для льда", - уверен Зелмерлев.

Чемпионат мира пройдет на Эрикссон Глоб Арене с 22-го по 28-е марта. В прошлом году этот турнир должен был состояться в Канаде, но был отменен из-за пандемии коронавируса.