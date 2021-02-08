Правительство поддержало льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Правительство поддержало законопроект депутатов от "Единой России", который дает право детям сотрудников МВД и Росгвардии поступать в профильные вузы в приоритетном порядке.

Официальный отзыв на проект опубликован в думской базе.

Согласно поправкам, для них предусматривается преимущественное право зачисления в профильные вузы, которые находятся в ведении МВД. Однако будет действовать условие - успешно сдать вступительные испытания. В настоящее время такую возможность имеют дети военных, прослуживших не меньше 20 лет.

Инициативу на эту тему в декабре 2020 года внесли депутаты Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарев.