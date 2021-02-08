Путин поручил разработать программу экологического развития РФ

Президент Владимир Путин поручил правительству в течение шести месяцев разработать и утвердить федеральную программу в области экологического развития России и климатических изменений на 2021-2023 годы. Соответствующий указ опубликован в понедельник.

Программа предусматривает создание наукоемких технологических решений, направленных, в частности, на обеспечение экологической безопасности, изучение климата, обеспечение социально-экономического развития страны при сохранении низкого уровня выброса парниковых газов.

Начиная с 2022 года правительство будет обязано предоставлять главе государства ежегодный отчет о ходе реализации программы.