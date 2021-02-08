Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57

Кабина истребителя пятого поколения Су-57 не просто автоматизирована - она сама решает, какую информацию выдавать пилоту в тот или иной момент. Этот подход называется комплексированием и повышает общую производительность системы "человек-самолет", сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

- Благодаря максимальной автоматизации процессов пилотирования и боевого применения и удалось создать одноместный многофункциональный истребитель. Теоретически летчик после взлета и до захода на посадку может вообще не отвлекаться на пилотирование, а заниматься поиском и поражением целей. Хотя и этот процесс в достаточной мере автоматизирован, - приводит пресс-служба ОАК слова начальника отдела кабин ОКБ "Сухой" Никиты Дорофеева.

Необходимость объединения информации вызвана дефицитом пространства в одноместной кабине. С учетом доступа к органам управления и обеспечения обзора площадь многофункциональных мониторов Су-57 ограничена. Тем не менее они выдают пилоту необходимый объем информации - именно той, что нужна на данном отрезке полета.

- Наша задача - сделать летчика ситуационно-осведомленным, чтобы он знал, что делает самолет в данный момент. Это баланс: с одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе "человек-самолет" выполнять поставленные задачи, с другой - летчик должен контролировать процессы, понимать, какой режим выполняется, как работают системы и что будет происходить дальше, - рассказал Дорофеев.