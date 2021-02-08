Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.02.2021,  
17:30
Текст:  Антон Валагин

Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57

Фото: ОАК Фото: ОАК
Фото: ОАК

Кабина истребителя пятого поколения Су-57 не просто автоматизирована - она сама решает, какую информацию выдавать пилоту в тот или иной момент. Этот подход называется комплексированием и повышает общую производительность системы "человек-самолет", сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Ослепить и уничтожить: MW назвал Су-57 "воздушным снайпером"

- Благодаря максимальной автоматизации процессов пилотирования и боевого применения и удалось создать одноместный многофункциональный истребитель. Теоретически летчик после взлета и до захода на посадку может вообще не отвлекаться на пилотирование, а заниматься поиском и поражением целей. Хотя и этот процесс в достаточной мере автоматизирован, - приводит пресс-служба ОАК слова начальника отдела кабин ОКБ "Сухой" Никиты Дорофеева.

Необходимость объединения информации вызвана дефицитом пространства в одноместной кабине. С учетом доступа к органам управления и обеспечения обзора площадь многофункциональных мониторов Су-57 ограничена. Тем не менее они выдают пилоту необходимый объем информации - именно той, что нужна на данном отрезке полета.

- Наша задача - сделать летчика ситуационно-осведомленным, чтобы он знал, что делает самолет в данный момент. Это баланс: с одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе "человек-самолет" выполнять поставленные задачи, с другой - летчик должен контролировать процессы, понимать, какой режим выполняется, как работают системы и что будет происходить дальше, - рассказал Дорофеев.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Harper"s Weekly / wikimedia.org
В США вспомнили о помощи российского флота в Гражданской войне 12:11
МW сравнил шансы Су-35 и F-15ЕX в воздушном бою 05.02.2021
NI: Россия играет важную роль в укреплении индийского ОПК 05.02.2021
ВКС России
Боевое крещение русских авианосцев состоялось 105 лет назад 06.02.2021
MW: Новый перехватчик станет самым опасным боевым самолетом России 02.02.2021
истребители
Стали известны некоторые характеристики нового индийского истребителя 04.02.2021
Россия и Индия договорились о совместном производстве МиГ-35 03.02.2021