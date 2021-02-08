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08.02.2021 09:30
Рубрика: Общество

До -10 градусов воздух остынет днем в понедельник в столице

Текст: Ирина Огилько

Ночью в столичном регионе температура воздуха местами опускалась до -25 градусов. Днем 8 февраля ожидается не ниже -10...-12. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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По данным метеорологов, осадки маловероятны, временами будет светить солнце, но воздух не прогреется днtм выше -10. "Создавать дополнительный дискомфорт будет высокая влажность, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Это окажет неблагоприятное влияние на здоровье и самочувствие даже практически здоровых людей. Поэтому долго находиться на морозном воздухе не стоит".

Кстати, самым теплым 8 февраля выпало на 1989 год, тогда воздух прогрелся до +6. А самым морозным этот день был в 1929 году, когда столбики термометра показали - 33,8.

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