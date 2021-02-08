Москвичам к концу недели пообещали рекордные снегопады

Наступившая неделя будет богатой на погодные катаклизмы. К выходным на смену морозам придут рекордные снегопады, сообщают "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 февраля в Московском регионе температура опустится до минус 25 градусов ночью и будет не выше минус 15 днем. Такие холода обусловлены арктическим антициклоном, господствующим сейчас на территории Центральной России.

Однако к пятнице погоду будет делать уже южный антициклон. Он и принесет в столицу более половины месячной нормы осадков. Снег и метель будут продолжаться всю пятницу и субботу, прогнозируют синоптики.