Оперштаб: Еще 3349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 3349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 851 171.

В Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 622 человека. В столице скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.