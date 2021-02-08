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08.02.2021 10:43
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 3349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 3349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 851 171.

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В Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 622 человека. В столице скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

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