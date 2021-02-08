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08.02.2021,  
11:00
Текст:  Антон Валагин (Иваново)

В России начались масштабные учения ВДВ

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Масштабные учения Воздушно-десантных войск стартовали в трех регионах России. В маневрах задействовано порядка 1500 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и семь военно-транспортных самолетов Ил-76 из Твери.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Начались учения в Иванове, где два полка гвардейского соединения ВДВ прибыли на аэродром и занялись подготовкой техники к переброске. Им предстоит высадиться в Костромской области и добраться до полигона Песочное под Ярославлем. Там десантники отработают захват и уничтожение командного пункта и лагеря подготовки боевиков, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

После завершения операции военные проведут боевые стрельбы из штатного вооружения БМД-2, автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д, снайперских систем, а также 120-миллиметровых САУ "Нона-С" и 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

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