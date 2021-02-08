Врио губернатора Белгородской области сделал прививку против COVID-19

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сделал прививку против коронавируса, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

"Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции, не бойтесь, это не больно", - сообщил врио главы региона подписчикам. Ранее он отмечал, что записался на прививку вместе с семьей.

По данным регионального департамента здравоохранения, в настоящее время уже свыше 2,3 тысячи белгородцев полностью завершили вакцинацию против коронавируса, около 30 тысяч жителей региона получили первый компонент прививки.

В Белгородской области развернуто 50 пунктов для вакцинации, однако их число намерены увеличить еще примерно на два десятка. Всего в регионе намерены привить 70 процентов жителей.