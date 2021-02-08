Заммэра Москвы рассказал о дальнейшей отмене ограничений

Москва продолжит постепенно снимать ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в последние дни в Москве падает как количество заболевающих коронавирусом, так и число госпитализаций, а власти уже отменили или смягчили многие ограничения.

"Мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы нам удастся вернуться к полноценной жизни, мы видим положительную динамику по количеству вакцинированных и она безусловно сказывается на снижении количества заболевших. Небольшие ограничения в виде масочного режима и социального дистанцирования также положительно влияют на снижение количества заболевающих", - отметил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Заммэра напомнил, что в числе действующих и так осталось немного ограничений. В первую очередь они касаются культурно-массовых мероприятий - в частности, театры и кинотеатры могут заполнять залы максимум на 50 процентов.