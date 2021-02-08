На Сахалине в море унесло льдину с двумя рыбаками

В Макаровском районе Сахалинской области на оторвавшейся от берега льдине оказались два рыбака. К ним на помощь выдвинулись спасатели, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о том, что неподалеку от села Заозерное, в районе 187-го километра автодороги "Южно-Сахалинск - Оха", ветром оторвало льдину с рыбаками-любителями, поступила спасателям днем 8 февраля.

На место отправились сотрудники ГИМС Макаровского района, спасатели Сахалинского филиала ДВРПСО им. Полякова. Привлечены также силы и средства пожарного отряда и районной администрации.