Сахалинские школы заработали после проверки информации о бомбе

В Сахалинской области в ходе проверки правоохранителей не подтвердилась информация о минировании школ, учебный процесс возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего было проверено 149 образовательных учреждений.

- Важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию. К счастью, она не подтвердилась, и школы возвращаются к обычному режиму работы, - заявила министр образования региона Анастасия Киктева, уточнив, что сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены.

Она добавила, что вторую смену отменили в школах Холмска из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, экстренную проверку школ организовали сегодня утром после того, как поступило анонимное сообщение об их минировании.