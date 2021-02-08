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08.02.2021 05:57
Рубрика: Происшествия

Сахалинские школы заработали после проверки информации о бомбе

Текст: Наталья Широкова

В Сахалинской области в ходе проверки правоохранителей не подтвердилась информация о минировании школ, учебный процесс возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего было проверено 149 образовательных учреждений.

На Сахалине закрыли школы после сообщения о бомбе

- Важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию. К счастью, она не подтвердилась, и школы возвращаются к обычному режиму работы, - заявила министр образования региона Анастасия Киктева, уточнив, что сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены.

Она добавила, что вторую смену отменили в школах Холмска из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, экстренную проверку школ организовали сегодня утром после того, как поступило анонимное сообщение об их минировании.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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