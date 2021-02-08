Омский охранник стал двукратным чемпионом силового экстрима в Бразилии

Новости

Японская подлодка столкнулась с гражданским судном 11:06
В США 9 февраля стартует процесс второго импичмента Дональду Трампу 11:03
В России начались масштабные учения ВДВ 11:00
В Петербурге пропавшую девочку нашли в квартире 37-летнего мужчины 10:58
В Москве полиция проверила 3 тысячи школ после угроз о взрывах 10:58
Вышел трейлер "Форсажа 9" 10:50
"Новые люди" собирают идеи для программы партии 10:50
Метро Москвы получило лицензию на ремонт памятников культуры 10:44
Оперштаб: Еще 3349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:43
Москвичам к концу недели пообещали рекордные снегопады 10:29
Россия возобновила движение пассажирских поездов с Беларусью 10:17
В Кировской области ввели квоту на количество домашних кошек и собак 10:14
В Челябинске потерявших билеты детей высадили из трамвая на мороз 09:59
На Среднем Урале нашли останки зверей, живших 10 тысяч лет назад 09:57
В Сеуле на коронавирус проверят домашних кошек и собак 09:55
В Воронежской области трое детей провалились под лед 09:53
Назван гонорар Волкова за победу над Оверимом в турнире UFC 09:46
В Воронеже 170 домов остались без тепла в 20-градусный мороз 09:46
В ЮАР отложили старт вакцинации AstraZeneca из-за неэффективности 09:39
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер 09:37
До -10 градусов воздух остынет днем в понедельник в столице 09:30
Во Владивостоке на чемпионате мира по Го сыграют "цифровые кентавры" 09:29
Ученые наметили план "уборки" орбиты Земли 09:28
В Томске разработали безопасную систему досмотра для аэропортов 09:26
В Красноярске отменили занятия в школах из-за сообщений о минировании 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 11:03
Рубрика: Спорт

Омский охранник стал двукратным чемпионом силового экстрима в Бразилии

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Восьмой Международный турнир по силовому экстриму Força Bruta в Котии (Сан-Паулу, Бразилия) принес очередную победу омскому стронгмену Михаилу Шивлякову.

Российский богатырь оказался сильнее соперников из Эстонии, Бразилии и Боливии и повторил результат 2020 года, завоевав титул двукратного чемпиона соревнований.

Порье победил Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби

Как сообщили "РГ" коллеги Шивлякова, организаторы мероприятия подготовили для силачей три захватывающих состязания. Первое - "Силовая эстафета" - заставило гигантов изрядно попотеть: протащить 300-килограмовый груз на 15 метров, четырежды поднять штангу весом 320 килограммов, подняться по ступеням с 200-килограммовым снарядом.

Здесь сибиряк был вторым, совсем немного уступив эстонскому атлету. Но уже в следующем этапе он взял реванш. Сначала за сорок секунд перекинув восемь тяжеленных кег через 5-метровую планку. А затем закрепил позицию лидера в решающем этапе: быстрее всех (за 23.16 секунд) протянул на 15 метров многотонный грузовик. Главному конкуренту Шивлякова на это понадобилось 30 секунд.

- Я понимал, что на эстафете мне будет непросто из-за акклиматизации. Поэтому на первом этапе решил поберечь силы. И, как оказалось, правильно сделал. Повезло еще и потому, что я выступал последним и знал результаты других участников, - поделился тактикой Михаил Шивляков.

Повторив прошлогодний триумф, сибирский богатырь виртуозно исполнил перед многочисленными зрителями бразильский танец - самбу.

В регионах Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса