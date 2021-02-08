Омский охранник стал двукратным чемпионом силового экстрима в Бразилии

Восьмой Международный турнир по силовому экстриму Força Bruta в Котии (Сан-Паулу, Бразилия) принес очередную победу омскому стронгмену Михаилу Шивлякову.

Российский богатырь оказался сильнее соперников из Эстонии, Бразилии и Боливии и повторил результат 2020 года, завоевав титул двукратного чемпиона соревнований.

Как сообщили "РГ" коллеги Шивлякова, организаторы мероприятия подготовили для силачей три захватывающих состязания. Первое - "Силовая эстафета" - заставило гигантов изрядно попотеть: протащить 300-килограмовый груз на 15 метров, четырежды поднять штангу весом 320 килограммов, подняться по ступеням с 200-килограммовым снарядом.

Здесь сибиряк был вторым, совсем немного уступив эстонскому атлету. Но уже в следующем этапе он взял реванш. Сначала за сорок секунд перекинув восемь тяжеленных кег через 5-метровую планку. А затем закрепил позицию лидера в решающем этапе: быстрее всех (за 23.16 секунд) протянул на 15 метров многотонный грузовик. Главному конкуренту Шивлякова на это понадобилось 30 секунд.

- Я понимал, что на эстафете мне будет непросто из-за акклиматизации. Поэтому на первом этапе решил поберечь силы. И, как оказалось, правильно сделал. Повезло еще и потому, что я выступал последним и знал результаты других участников, - поделился тактикой Михаил Шивляков.

Повторив прошлогодний триумф, сибирский богатырь виртуозно исполнил перед многочисленными зрителями бразильский танец - самбу.