Усс: Имена героев-пожарных навсегда останутся в нашей истории

Сегодня Губернатор Александр Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю, погибших при исполнении служебного долга во время тушения крупного пожара на складе автомобильных запчастей в Красноярске.

Возгорание произошло 3 февраля, площадь пожара составила 3,5 тыс. квадратных метров. Трое пожарных – звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части по охране Октябрьского района Красноярска – одни из первых прибыли на место ЧП и вошли в горящее здание для поиска людей, которые, по словам очевидцев, могли находиться внутри склада. Внезапно пожар усилился, и обрушилась кровля. Спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь незамедлительно были направлены дополнительные звенья газодымозащитной службы, но спасти пожарных не удалось. В результате трое сотрудников МЧС и рабочий склада погибли.

На следующий день после трагедии Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденом Мужества сотрудников 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по краю – старших прапорщиков Анатолия Жалнерчика и Алексея Пузырева, сержанта Максима Рябцева.

Александр Усс выразил соболезнования родителям, женам и детям погибших пожарных, отметив, что они были настоящими профессионалами своего дела, доблестными и отважными спасателями. «Позвольте заверить – мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам пережить горечь этой утраты. Имена наших героев – сотрудников пожарной охраны регионального МЧС, навсегда останутся в истории Красноярского края», – сказал Александр Усс.

В настоящее время по поручению Губернатора подписано распоряжение о выделении по 1 миллиону рублей из средств резервного фонда Правительства края на оказание материальной помощи семьям всех четверых погибших при пожаре.