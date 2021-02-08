В Томске разработали безопасную систему досмотра для аэропортов

Томские радиофизики создали антенную решетку для бесконтактного досмотра пассажиров в аэропорту. Она абсолютно безвредна для человеческого организма.

- Современные службы безопасности пока не обладают доступным, безопасным и универсальным прибором российского производства для быстрого досмотра, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета. - Поэтому в настоящее время сформировалась потребность в мобильном, безвредном для окружающих устройстве, способном строить радиоизображения и распознавать на них потенциально опасные предметы за короткий промежуток времени.

Ученые планируют сконструировать прибор, позволяющий бесконтактно проверить багаж и одежду пассажира при помощи радиоволн. Частота его излучения будет составлять 24 ГГц, что абсолютно безвредно для человека. Радиофизики уже создали механический сканер и модель антенной решетки. Первый прототип системы досмотра будет собран к апрелю 2021 года.

Новая установка позволит усовершенствовать систему безопасности не только в аэропортах, но и в других местах скопления людей. Изобретение ученых значительно ускорит работу пропускных пунктов.