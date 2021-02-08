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08.02.2021 09:26
Рубрика: Общество

В Томске разработали безопасную систему досмотра для аэропортов

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские радиофизики создали антенную решетку для бесконтактного досмотра пассажиров в аэропорту. Она абсолютно безвредна для человеческого организма.

Фото: Decoret/ Istock
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- Современные службы безопасности пока не обладают доступным, безопасным и универсальным прибором российского производства для быстрого досмотра, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета. - Поэтому в настоящее время сформировалась потребность в мобильном, безвредном для окружающих устройстве, способном строить радиоизображения и распознавать на них потенциально опасные предметы за короткий промежуток времени.

Ученые планируют сконструировать прибор, позволяющий бесконтактно проверить багаж и одежду пассажира при помощи радиоволн. Частота его излучения будет составлять 24 ГГц, что абсолютно безвредно для человека. Радиофизики уже создали механический сканер и модель антенной решетки. Первый прототип системы досмотра будет собран к апрелю 2021 года.

Новая установка позволит усовершенствовать систему безопасности не только в аэропортах, но и в других местах скопления людей. Изобретение ученых значительно ускорит работу пропускных пунктов.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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