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08.02.2021 17:34
Рубрика: Происшествия

Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Больше 200 тысяч потратил петербуржец за то, что крутил в сауне в местном музыкальном автомате три песни группы "Голубые береты". Правообладатели в лице рекорд-компании посчитали, что петербуржец нанес им имущественный ущерб в размере 180 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина организовывал в сауне вечеринку. И на этом мероприятии звучала музыка.

Правда, на звук пришли сотрудники отдела экономической безопасности УМВД по Василеостровскому району. Полицейские стали интересоваться, есть ли у мужчины разрешение на использование записей. Конечно же выяснилось, что никакого договора со студией звукозаписи у петербуржца нет. Тогда на него завели уголовное дело за нарушение авторских прав.

В ходе следствия мужчина связался с рекорд-компанией и возместил ей 180 тысяч рублей, по 60 тысяч за каждую песню.

Суд прекратил в отношении мужчины уголовное преследование. Правда, ему назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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