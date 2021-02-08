В Архангельске сотрудники полиции застрелили волка

На улицах Архангельска наряд дорожно-патрульной службы применил табельное оружие, чтобы застрелить волка.

По данным УМВД региона, около 5.30 8 февраля горожане сообщили, что видели хищника в районе улиц Русанова и Почтовый тракт. Сотрудники полиции выехали на место и также заметили волка. Сначала они просто следили за ним, но когда зверь направился в их сторону, стражи порядка обезвредили его из автоматического оружия.

В Архангельске это уже далеко не первый случай появления волков. С конца января поступили уже десятки сообщений о хищниках, замеченных на улицах города. Дошло до того, что они прямо на глазах у хозяев срывают с поводков во время прогулки породистых собак. Нескольких питомцев спасти не удалось.

За прошедшую неделю в окрестностях Архангельска уничтожено три волка. Случаи выхода хищников из леса отмечались и в других населенных пунктах Поморья.

В Архангельске и районах области усилено патрулирование, работает более десяти бригад охотников-волчатников. Сотрудников полиции дополнительно вооружили автоматическим оружием. При появлении волков они вызывают специальные службы и до их приезда следят, чтобы хищники не приближались к людям. В случае, если волк создает угрозу здоровью и жизни человека, применяется табельное оружие.

О появлении диких зверей можно сообщать по телефонам "02" или "112".

По словам начальника отдела областного минприроды Николая Лукьяненко, при встрече с волком надо сохранять самообладание, не пугаться, не поворачиваться к хищнику спиной и не убегать от него, не размахивать руками или палкой. Можно прикрикнуть на зверя или начать свистеть.

- Волк сам боится человека. В городе хищник находится в стрессовой ситуации. Случаи нападения на людей очень редки, - уточнил специалист.

В региональной диспетчерской службе поясняют, что отличить волка от собаки просто: он в два раза крупнее, и у него вытянутый хвост "поленом". Главную опасность хищники представляют как раз для собак. Поэтому специалисты советуют не отпускать питомцев на свободный выгул, в сельской местности держать их в вольерах, обнесенных сеткой. По ее периметру можно развесить ветошь, пропитанную жидкостью с резким запахом - например, одеколоном.