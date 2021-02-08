В Мурманской области откроются дворцы бракосочетаний

С 9 февраля все ЗАГСы Мурманской области начнут торжественную регистрацию бракосочетаний. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

Напомним, с 1 апреля 2020 года в Заполярье действовали различные ограничения, связанные с процессом заключения брака. В частности, в Мурманске браки регистрировались без гостей, в зал пускали только жениха и невесту. В Апатитах, кроме новобрачных, на регистрации мог присутстовать фотограф, а свидетелей не пускали.

Граждане обратились социальных сетях к властям просьбой пересмотреть правила. В итоге, по словам первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, требования к организации бракосочетаний были пересмотрены.

Конкретное количество гостей определят для каждого ЗАГСа индивидуально, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Все участники церемонии обязаны соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками. Подробная информация будет представлена на официальных сайтах муниципалитетов в ближайшее время.

Правда, отмечать свадьбы и устраивать банкеты по-прежнему нельзя. На 8 февраля в Мурманской области было выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом. Для полной отмены ограничений в регионе пока нет условий, отметили в оперштабе.