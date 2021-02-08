В Петербурге лжебизнесмены обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей

Сотрудники петербургского управления уголовного розыска задержали двух молодых мужчин, которые обманом вымогали деньги у пенсионеров. Они просили помощи в операциях с переводом финансов, в ходе которых меняли настоящие банкноты на билеты "банка приколов".

- На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тысяч рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию.

Расследование показало, что мошенники проставлялись своим жертвам иностранными бизнесменами, которые не могут оплатить крупную партию товара, потому что банк не принимает деньги, которые есть у них на руках.

- Аферисты убеждали пенсионеров снять все накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них денег отдавали билеты так называемого банка приколов, - пояснила Ирина Волк. - По данным следствия, фигуранты также похитили более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей - у 79-летнего мужчины в Выборге.

Сейчас подозреваемые, 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец города Астрахани, задержаны и заключены под стражу. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.