В Поморье осужденные построили копию петровского корабля "Полтава"

В исправительной колонии №5 в городе Коряжма Архангельской области осужденные сделали копию легендарного корабля "Полтава", построенного при участии Петра I.

Как сообщили в УФСИН региона, деревянный макет парусника создали трое осужденных, имеющих плотницкие навыки. Их работа во всех тонкостях - от пушек до мачт - повторяет оригинал. Копия отличается от "Полтавы" только более скромными размерами: семь метров в длину, четыре - в высоту (вместе с мачтами), максимальная ширина достигает 2,6 метра.

Прежде чем приступить к работе, осужденные изучили изображения парусника XVIII века и литературу о нем. Макет сделан из древесины хвойных и лиственных пород.

На создание копии петровского корабля ушло пять месяцев, и еще не завершены работы по покраске и шлифовке. Как отметили в центре трудовой адаптации колонии, за изделия такого масштаба на их деревообрабатывающем участке прежде никогда не брались.

Справка "РГ"

Парусник с 54 пушками "Полтава" стал первым линейным кораблем, построенным в Санкт-Петербургском адмиралтействе. Он был спущен на воду в 1712 году, свое название получил в честь победы над шведами в Полтавской битве.