На Кубани школьный автобус попал в ДТП из-за гололеда

В Темрюкском районе Кубани школьный автобус попал в аварию из-за сильного гололеда, протаранив стойку газопровода.

Об этом сообщили глава Темрюкского района Федор Бабенков на своей странице в Instagram.

По словам чиновника, детей в автобусе в момент ДТП не было, поэтому никто не пострадал. Авария произошла на дороге между поселками Пересыпь и За Родину.

"Водитель школьного автобуса школы №10 станицы Ахтанизовской вел автобус по установленному маршруту, - сообщил Бабенков. - По предварительным данным, около 8 утра водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, зацепив стойку газопровода".

Протаранив стойку газопровода, автобус едва не снес ее, что было чревато обрывом трубы, через который подается газ, и отключением от теплоснабжения части поселка. К счастью, аварии удалось избежать.

По данным управления образования района, сегодня подвоз детей в школы проводиться не будет, а ученики переведены временно на дистанционное обучение. С завтрашнего дня маршруты школьного автобуса возобновятся в прежнем режиме.