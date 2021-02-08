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08.02.2021 11:34
Рубрика: Общество

На курорте "Роза Хутор" протестируют персональный аварийный радиомаяк

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Впервые в России на сочинском курорте "Роза Хутор" совместно с администрацией Краснодарского края будет реализован пилотный проект апробирования персональных аварийных радиомаяков СП ПАРМ-406 Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

В конце января единственный в стране разработчик технологии производства комплекса навигационного оборудования, применяемого в Международной поисковой спутниковой системе КОСПАС-САРСАТ, филиал АО ОРКК "Научно-исследовательский институт космического приборостроения" представил на курорте "Роза Хутор" уникальный персональный радиомаяк первого класса со временем работы 48 часов.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
На курорте "Роза Хутор" работает тренировочный лавинно-спасательный полигон

Прибор предназначен для передачи аварийного сообщения непосредственно в систему КОСПАС-САРСАТ с координатами места бедствия и обеспечения ближнего привода поисково-спасательных сил посредством радиочастотного и проблескового маяков.

"Роза Хутор", так же как и ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова" и АО "Апшеронск-Лагонаки", проведет в течение зимнего сезона первые тестирования данных персональных радиомаяков.

Заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов отметил: "У нас действует специальный полигон, где отрабатываются навыки поиска и спасения оказавшихся в лавине в имитированных условиях - обнаружение, зондирование, откапывание и т. д. Соответственно есть возможность провести испытания подобного, поискового оборудования в настоящих "полевых" условиях. Такие тренировки проходят на высоте 2100 метров над уровнем моря. На курорте работают собственные противолавинная, метео- и поисково-спасательные службы, трудятся высококлассные специалисты, поэтому по итогам проведенных тестов мы будем готовы предоставить изобретателям самое квалифицированное мнение о практической эксплуатации радиомаяков".

По мнению разработчиков, внедрение спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ в туристической сфере Краснодарского края позволит обеспечить безопасность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, вследствие чего будет сокращено время оказания помощи пострадавшим, а также существенно снижены материальные затраты на проведение аварийно-спасательных работ.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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