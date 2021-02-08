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08.02.2021 19:17
Рубрика: Общество

Ученые Крыма объяснили высокое содержание ртути в Сиваше

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН выяснили, что загрязнение ртутью крупнейшей в мире гиперсоленой лагуны Сиваш произошло в результате поступления в Крым воды из Днепра, а также выбросов химических предприятий полуострова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ИнБЮМ.

Работая над исследованием перспектив развития аквакультуры в гиперсоленых водоемах Крыма, сотрудники института изучили содержание ртути в воде и грунтах Сиваша, соленость которого колеблется от 30 до 110 граммов на литр.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Впервые получены данные о содержании ртути и ее влиянии на распределение солености, которые опубликованы в научном журнале Environmental Science and Pollution Research, - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что соединения ртути широко использовались в сельском хозяйстве качестве фунгицидов, а также в промышленности при производстве бумаги и пластмасс. Различные формы ртути попадают в промышленные стоки и воздух, а затем в водоемы. В водной среде они превращаются в метилртуть - высокотоксичное и стойкое соединение.

Водные экосистемы наиболее чувствительны к загрязнению метилртутью. Ртуть накапливается планктоном и передается по пищевой цепочке к организмам более высокого звена, при этом концентрация метилртути увеличивается. У живых существ на вершине пищевой цепочки - рыб, птиц, а также у людей, она может достигать максимальной концентрации, опасной для здоровья и жизни.

Ученые установили, что общее содержание ртути в воде Сиваша намного больше, чем в Черном и Азовском морях. С ростом солености увеличивается концентрация ртути и содержание взвешенного вещества, которое накапливает ртуть.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Авторы исследования считают, что основной причиной загрязнения ртутью стала деятельность человека в районе Сивашского водосбора. На повышение концентраций ртути в Сиваше повлияли выбросы химической промышленности Красноперекопска и Армянска, а также пуск воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

- После пуска Северо-Крымского канала в районе Сивашского водосбора началось интенсивное развитие орошаемого земледелия, в основном выращивания риса, с активным использованием пестицидов и удобрений, - рассказали в ИнБЮМ. - Дренажные воды с сельскохозяйственных угодий регулярно сбрасывались в Сиваш, неся загрязнение. Стоит отметить, что и сама вода в Северо-Крымском канале имела высокий уровень содержания различных загрязнителей, в том числе ртути. Ведь Днепр собирает сбросы почти всей индустрии Украины.

По мнению руководителя проекта, кандидата биологических наук Елены Ануфриевой, развитие аквакультуры в Сиваше может улучшить социально-экономическую ситуацию прилегающих депрессивных территорий. Но перед этим надо разобраться с факторами, определяющими высокое содержание ртути. Исследования в этом направлении продолжатся.

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