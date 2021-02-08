Уральские вузы вернутся к очному обучению в феврале

Проректоры вузов Свердловской области рассказали, что студенты вернутся к очному обучению в ближайшие две недели. Однако лекции аудиторией более 60-75 человек пока оставят в дистанционном формате.

Зимняя сессия позади, сейчас учащиеся завершают последнюю неделю каникул и возвращаются в общежития. Например, около четырех тысяч студентов уже вернулись в кампус Уральского федерального университета (их учеба начнется 15 февраля) и полторы тысячи - в Уральский государственный горный университет, старшие курсы бакалавриата и специалитета учатся с этой недели.

Проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров отмечает, что с конца сентября в вузе проходил смешанный формат обучения: занятия в лабораториях шли очно, а лекции - в онлайн-режиме. Кроме того, для студентов, не имеющих оборудования - ноутбуков, камер, в университете специально открыли компьютерный класс.

- Кроме лекций, дистанционно студенты продолжали заниматься проектной деятельностью: выполнять задания предприятий региона. А в весеннем семестре они смогут осваивать программы мировых университетов - в прошлом году мы заключили договор с международной образовательной площадкой, - добавляет проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин.

В вузе также разработали курсы по работе в цифровых сервисах для преподавателей, которые посетило 400 человек.

Эксперты считают, что проводить занятия в прежнем режиме будет безопасно, когда сотрудники и учащиеся поставят вакцину от коронавируса. К примеру, в Уральском государственном экономическом университете уже привилось 110 педагогов. Полный переход на очный формат там собираются осуществить с 22 марта (правда, потоковые лекции будут идти онлайн), а в горном университете к апрелю.

К слову, проведенный в УрФУ опрос студентов показал, что только 20 процентов ребят хотят полностью вернуться в очный формат. Остальные выступают за дистанционку (48 процентов) и смешанное обучение (29 процентов), которое, по всей видимости, сохранится еще надолго.