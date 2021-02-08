В Екатеринбурге загорелось 23-этажное офисное здание

В Екатеринбурге на улице Белинского тушат пожар в 23-этажном административном здании.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы утром в 07:08. По предварительным данным МЧС, в офиснике загорелись электрощитки с первого по девятый этажи.

"Звенья газодымозащитной службы проводят эвакуацию людей и обследование помещений", - передает пресс-служба ведомства.

По лестничным маршам вывели 23 человека. "Двое получили отравление продуктами горения, они госпитализированы", - уточнили в МЧС.

Работу спасателей осложняет сильное задымление внутри здания. На данный момент на месте работают 63 специалиста, задействовано 14 единиц техники.