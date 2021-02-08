Зарегистрирован 04.02.2021 г. № 62393

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 05.02.2021 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 6 "О порядке взимания и размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 12.02.2015, регистрационный № 35988).