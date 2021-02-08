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08.02.2021 17:28
Рубрика: В мире

СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Согласно документам, обнаруженным британской газетой Guardian, королева Елизавета II в свое время успешно лоббировала в правительстве изменение законопроекта, чтобы скрыть от общественности размер ее личного состояния. Ряд правительственных служебных записок, обнаруженных в Национальном архиве, показывает, что частный адвокат Ее Величества оказал давление на министров, чтобы они изменили закон и тем самым предотвратили раскрытие пакета акций королевы британским гражданам.

Фото: Victoria Jones / POOL / AFP
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После вмешательства королевы правительство включило в закон положение, дающее право освобождать компании, используемые главами государств, от предания гласности. Схема, придуманная в 1970-х годах, фактически использовалась для создания поддерживаемой государством подставной корпорации, которая, как считается, охраняла завесу тайны над частными пакетами акций и инвестициями монархини, по крайней мере, до 2011 года. По некоторым оценкам, состояние королевы исчисляется сотнями миллионов фунтов стерлингов. Однако подлинные масштабы богатства Елизаветы II никогда не разглашались. Королева опасалась, что закон 1973 года позволит общественности тщательно изучить ее финансы.

Доказательства лоббирования монархом ее министров были обнаружены в ходе расследования газетой Guardian, как именно использовалась королевской семьей тайная парламентская процедура, известная как "согласие королевы", для сокрытия от общественности влияния на формирование британских законов. Тем самым закон о прозрачности успешно обошел Елизавету II стороной.

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