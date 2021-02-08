Постановление правительства Свердловской области от 4 февраля 2021 года № 25-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ "О прожиточном минимуме в Свердловской области", Законом Свердловской области от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ "О потребительской корзине в Свердловской области на 2013-2020 годы" Правительство Свердловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных Федеральной службы государственной статистики об уровне потребительских цен в Свердловской области:

в расчете на душу населения Свердловской области - 10 817 рублей в месяц;

для трудоспособного населения - 11 550 рублей в месяц;

для пенсионеров - 8 832 рубля в месяц;

для детей - 11 438 рублей в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







