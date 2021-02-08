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08.02.2021 12:04
Рубрика: Экономика

Торжественная церемония вручения Национальной премии "Два полюса" состоится в преддверии Дня полярника

Премия вручается по 12 номинациям, сфокусированным на 12 национальных проектах - "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс (АПК)", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива". В каждой из номинаций награды присуждаются по следующим категориям: Проект, Товары / услуги, Идея / разработка.

Принять участие в конкурсе могут компании любой формы собственности и стран ЕАЭС, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

По итогам Первого этапа, в число номинантов вошли:

Коллектив преподавателей и учащихся Мыскаменской школы-интерната со своим проектом "Сборник заданий по географическому краеведению Ямало-Ненецкого автономного округа "ВНЕКЛАССНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРАЮ ЗЕМЛИ" и Петербургское издательство "Аврора" с проектом из серии "Военная академия Генштаба" в номинации "Образование".

Эко-отель HELIOPARK Летняя Золотица и межрегиональный проект САМОВАРФЕСТ, создатели которого позиционируют его как "фестиваль русского гостеприимства" в номинации "Туризм".

В номинации "Экология" - Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" за серию акций по очистке арктических территорий от мусора и отходов.

Сразу на три номинации "АПК", "Экология" и "Качество жизни" претендует Мобильный комплекс переработки углеродсодержащих отходов, представленный инициативной группой российских разработчиков. Технология позволяет перерабатывать в энергию топливо, удобрения, любые углеродосодержащие отходы - твердые, жидкие, газообразные, в том числе - отходы нефтеперерабатывающих предприятий, лесной промышленности, целлюлозно-бумажных комбинатов, твердые коммунальные отходы, а также все виды сырья органического происхождения (торф, уголь и т.д.).

В номинации "Социальная инициатива" представлен Гражданский университет "Красноярская Арктика".

Также в шорт-лист вошла уникальная разработка - AR-проект РИА НОВОСТИ "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика". Проект претендует на победу сразу в двух номинациях - "Образование" и "Цифровые технологии".

Прием заявок в рамках II этапа проведения Конкурса продлится до мая 2021 года включительно. Проекты победителей Премии войдут в особый реестр, а сама Премия - эффективная площадка для диалога между представителями власти, экспертным сообществом и предпринимателями, направленная на обеспечение реализации национальных проектов в северных регионах.

Ознакомиться с подробной информацией о премии и подать заявку на участие можно на сайте.

Экономика

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