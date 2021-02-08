В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение на год приостановить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики. Об этом проинформировал глава ведомства Иварс Аболиньш.

"Сегодня утром совет решил на один год запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии", - написал он в социальной сети Twitter, добавив, что это решение вступит в силу с 15 февраля.

Ограничение на вещание российского телеканала уже вызвало негативную реакцию среди пользователей соцсети. По их мнению, "на латвийских каналах вообще нечего смотреть", а на "России-РТР" можно насладиться различными концертами и шоу. Если этой отдушины не будет, люди выйдут на улицы, предупреждают комментаторы.

Под временный запрет на вещание в Латвии телеканал "Россия-РТР" попадает уже не в первый раз. В 2014 году он длился три месяца, в 2016 - шесть месяцев, в 2019 - снова на три. Каждый раз совет по электронным СМИ Латвии находил "признаки" нарушения национального закона о СМИ. На этот раз регулятору не понравилось содержание одной из передач "60 минут", вышедшей в июле прошлого года и в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине.

Стоит отметить, что "Россия-РТР" - это уже шестой российский телеканал, который пропадет из эфира в Латвии. С 1 февраля крупнейшая телекоммуникационная компания в страны Tet прекратила ретрансляцию пяти телеканалов - Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Нарушений в их работе, кстати, не выявили, оператор просто опасается, что они могут нарушать режим санкций.