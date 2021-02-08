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В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга"

Новости
    08.02.2021, 11:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Несколько смахивает всё это на уробороса уже, конечно: на официальном YouTube-канале франшизы компании Toho появился японский трейлер американского кайдзю-кроссовера "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong). При этом ролик содержит ряд кадров, которых нет в американской версии трейлера.

Фото: kinopoisk.ru
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Выглядит все, разумеется, грандиозно, а размеры монстров повергают в трепет и смятение.

Поставил всё это благолепие за 200 000 000 долларов Адам Вингард (антологии "Азбука смерти" и "З/Л/О").

В ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Эйса Гонсалес.

Премьера - 25 марта.

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