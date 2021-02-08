В Сеуле на коронавирус проверят домашних кошек и собак

Власти столицы Южной Кореи намерены проверять на коронавирус домашних кошек и собак, у которых были выявлены симптомы заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя мэрии города.

Она напомнила, что несколько недель назад на юге страны подтвердился случай заражения домашней кошки коронавирусом. В связи с этим власти Сеула решили запустить программу проверки на COVID-19 тех домашних питомцев, у которых проявились симптомы заболевания.

Проводить тестирование будет бригада врачей во главе с ветеринаром. Вызвать их можно будет в случае, если у животного повышена температура, появился кашель, затруднено дыхание, появились выделения из носа и глаз. Если опасения подтвердятся, питомца будет необходимо изолировать на срок в 14 дней. Карантин он может провести как дома у хозяина, так и в специальном учреждении.

Хотя в мире пока не зарегистрировано случаев передачи коронавируса от домашнего животного к человеку, власти Сеула рисковать не хотят. В качестве меры предосторожности рекомендовано во время прогулки держать животных на расстоянии не менее двух метров от прохожих.