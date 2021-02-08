В США вспомнили о помощи российского флота в Гражданской войне

"Русско-британское соперничество бушевало во время Гражданской войны в Америке. Британские политики открыто выступали за вмешательство в войну и даже был секретный план, чтобы сжечь Бостон и Нью-Йорк", - говорится в публикации "Как Россия гарантировала Союзу победу в Гражданской войне".

В статье рассказывается о деятельности политического деятеля, аболициониста Кассиуса Марселлуса Клея, который был личным посланником американского президента Линкольна в России.

"Находясь в Санкт-Петербурге, Клей заручился поддержкой России и убедил царя Александра II пригрозить мировой войной Англии и Франции, чтобы удержать их от вмешательства на стороне Конфедерации. Русский Балтийский флот прибыл в нью-йоркскую гавань в сентябре 1863 года, а российский дальневосточный флот прибыл в Сан-Франциско в октябре того же года. Царь приказал своему флоту быть под командованием Линкольна, если начнется война", - говорится в статье.

Напомним, что в третий год Гражданской войны в США, когда северяне отчаянно бились с южанами, Франция и Великобритания рассматривали идею официального признания Конфедерации и оказания ей военной помощи. Летом 1863 года эскадра из пяти кораблей флота ее величества королевы Виктории прибыла в канадский порт Эксмольт, демонстрируя готовность поддержать в конфликте противников федеральных властей в Вашингтоне. Франция, стремясь заручиться лояльностью конфедератов, неофициально поставляла им оружие.

Летом 1863 года к берегам США были направлены две русские эскадры. В составе первой, под флагом контр-адмирала Лесовского, направленной в Нью-Йорк, имелось шесть кораблей, численность экипажей - 3000 человек. Эскадра, направленная в Сан-Франциско под командованием контр-адмирала Попова, насчитывала шесть кораблей и 1200 офицеров и матросов.

Появление русских кораблей отвело от США опасность вооруженного конфликта с Великобританией и Францией. Почти девять месяцев российская военно-морская экспедиция находилась за границей. В конце июля 1864 года, когда в Петербурге сочли ее цели выполненными, командиры обеих эскадр получили приказ возвращаться домой.

Из речей на прощальном банкете в честь Русской эскадры в Бостоне 7 июня 1864 года: "Русская эскадра не привезла к нам с собою ни оружия, ни боевых снарядов для подавления восстания, мы в них не нуждаемся, но она принесла с собою более этого: чувство международного братства, свое нравственное содействие. Россия показала себя в отношении к нам мудрым, постоянным и надежным другом".