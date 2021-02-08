В США застрелен решивший поиграть в грабителя американец

Неудачная шутка стоила жителю штата Теннеси жизни. Инцидент произошел в Нэшвилле. Двадцатилетний Тимоти Уилкс вместе со своим другом решил разыграть группу людей, сымитировав ограбление с использованием ножей для разделки мяса.

Но 23-летний Дэвид Старнс-младший воспринял все происходящее всерьез и дал отпор "грабителю". В итоге Уилкс получил огнестрельное ранение, от которого позже скончался. Полицейские приступили к расследованию инцидента.

Обвиняемый в непредумышленном убийстве заявил, что не знал о "шутке", пишет РИА Новости.