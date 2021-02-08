Виктор Золотов поздравил научных деятелей Росгвардии с праздником

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил ученых, профессорско-преподавательский состав, адъюнктов и курсантов военных институтов ведомства с Днем российской науки.

Главнокомандующий подчеркнул, что российская наука и ее развитие неразрывно связаны с укреплением безопасности и процветанием нашего государства, общества и человека, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Росгвардии.

В своем поздравлении генерал армии Виктор Золотов особо выделил значимость представителей ведомственного научного сообщества, ведь современное поколение ученых приумножает добрые традиции своих предшественников и отличается безграничной преданностью своему делу.

Директор Росгвардии пожелал ученым крепкого здоровья, добра и успехов в их многогранной деятельности на благо России.