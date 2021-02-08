Володин: IT-компании должны работать в России по новым законам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос журналистов о последствиях реализации предложения, которое касается введения дополнительных требований к зарубежным IT-компаниям. Спикер исключил их уход из России, а также рассказал о том, как вместе с правительством депутаты будут вырабатывать подходы к решению этого вопроса.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Кремлю и правительству к августу 2021 года представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. Речь может пойти о введении требований по наличию представительств этих компаний в России.

"Те же Google и Facebook получают огромные средства в нашей стране от доходов от рекламы. Никуда они не уйдут, - отметил спикер, отвечая на соответствующий вопрос. - Они будут делать все, чтобы сохранить за собой рынок, а нам важно, чтобы они работали в рамках национального законодательства".

Он обратил внимание на то, что ряд европейских государств уже приняли решение в отношении транснациональных компаний на своей территории.

Глава палаты парламента напомнил, что Россия - одна из 47 стран Совета Европы. "И это в том числе возможность использовать опыт стран Европы в рамках гармонизации законодательства, - пояснил Володин. - Можно посмотреть опыт Европы и выработать подходы, которые будут ближе всего нашей стране".

Он привел в пример опыт Италии, Франции, Германии - так, законодательство последней предусматривает штрафы до 50 млн евро за невыполнение требований об удалении фейков или информации, разжигающей ненависть.

"Постараемся вместе с правительством выработать предложения, посмотрев западный опыт", - резюмировал спикер.