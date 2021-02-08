Жафяров будет капитаном сборной России по хоккею на Шведских играх

Форвард нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров будет капитаном хоккейной сборной России на третьем этапе Евротура, Шведских играх. Об этом стало известно на пресс-конференции национальной команды, посвященной предстоящему турниру.

"Немного неожиданно, что назначили капитаном, это мой первый такой опыт, признался сам хоккеист. - Но в такой команде сложности вряд ли возникнут. Все сильные, играют на высоком уровне, я ничем не выделяюсь. Буквально на старте этого сезона я был капитаном в "Торпедо" несколько матчей. В сборной такое впервые. Если что, роль дядьки исполнить готов Но у нас такая команда собралась, что обойдемся без лишних слов. Ребята и так все понимают".

На данный момент Жафяров занимает третье место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с 58 (20 голов+38 передач) очками, отставая на четыре балла от лидирующего форварда московского "Динамо" Вадима Шипачева. В принципе, Дамир мог быть вызван в сборную еще на Кубок Первого канала в декабре, и никто бы не удивился.

"Не расстроился, что тогда не вызвали. У нас много хоккеистов, которые проводят хороший сезон. Что касается моего, сезон складывается хорошо, но это не только моя заслуга, партнеры у меня отличные", - подчеркнул Жафяров.

Первый матч на Шведских играх сборная России проведет против финнов в четверг 11 февраля.