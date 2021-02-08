Жафяров будет капитаном сборной России по хоккею на Шведских играх

Новости

Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС снесут из-за угрозы обрушения 16:18
Легендарная итальянская компания Rifle обанкротилась 16:16
Водителей в Москве предупредили о семибалльных пробках 16:09
Путин спросил ректора МГУ о возможностях изучения мозга человека 16:07
В Мурманской области откроются дворцы бракосочетаний 16:06
Платина подорожала до уровня почти пятилетней давности 16:02
Сергей "Чиж" Чиграков сыграл первые новые песни за 20 лет 16:01
НОК Беларуси получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2022 16:00
На 89-м году жизни умер фотожурналист Николай Рахманов 15:51
Путин проведет серию совещаний по реализации научных программ 15:41
Жена певца Сумишевского скончалась после ДТП под Красноярском 15:30
Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса 15:27
Путин назвал крупным успехом три российские вакцины от коронавируса 15:25
Названы самые частые причины ДТП в Москве 15:16
Путин обратил внимание на проблемы при объединении сил в научной работе 14:57
Путин поручил разработать программу экологического развития РФ 14:50
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году 14:40
Власти Москвы назвали число москвичей, работающих удаленно 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 16:30
Рубрика: Спорт

Жафяров будет капитаном сборной России по хоккею на Шведских играх

Текст: Илья Соболев
Форвард нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров будет капитаном хоккейной сборной России на третьем этапе Евротура, Шведских играх. Об этом стало известно на пресс-конференции национальной команды, посвященной предстоящему турниру.
Фото: Елена Руско/ТАСС Фото: Елена Руско/ТАСС
Фото: Елена Руско/ТАСС

"Немного неожиданно, что назначили капитаном, это мой первый такой опыт, признался сам хоккеист. - Но в такой команде сложности вряд ли возникнут. Все сильные, играют на высоком уровне, я ничем не выделяюсь. Буквально на старте этого сезона я был капитаном в "Торпедо" несколько матчей. В сборной такое впервые. Если что, роль дядьки исполнить готов Но у нас такая команда собралась, что обойдемся без лишних слов. Ребята и так все понимают".

Фото: РИА Новости
Овечкин набрал четыре очка в матче против "Филадельфии"

На данный момент Жафяров занимает третье место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с 58 (20 голов+38 передач) очками, отставая на четыре балла от лидирующего форварда московского "Динамо" Вадима Шипачева. В принципе, Дамир мог быть вызван в сборную еще на Кубок Первого канала в декабре, и никто бы не удивился.

"Не расстроился, что тогда не вызвали. У нас много хоккеистов, которые проводят хороший сезон. Что касается моего, сезон складывается хорошо, но это не только моя заслуга, партнеры у меня отличные", - подчеркнул Жафяров.

Первый матч на Шведских играх сборная России проведет против финнов в четверг 11 февраля.

Спорт Хоккей Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении
За сутки в России подтверждено 15 916 случаев COVID-19
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса