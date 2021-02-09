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9 февраля 2021 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 8 февраля 2021 года № 59-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "(за исключением спортивных)" заменить словами "(за исключением спортивных мероприятий, а также ярмарок, организуемых органами местного самоуправления муниципальных районов в Республике Алтай на территории соответствующего муниципального образования)";

2) абзац второй пункта 14.1.2. изложить в следующей редакции:

"организации общественного питания (при условии начала работы организации не ранее 8 часов и окончания работы не позднее 24 часов (за исключением оказания услуг общественного питания на территории автозаправочных станций), и оказание услуг общественного питания без дополнительных услуг (организации музыкального и развлекательного (анимационного) обслуживания, а также банкетного обслуживания);";

3) пункт 14.1.5. изложить в следующей редакции:

"14.1.5. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в очном режиме с соблюдением указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай с наполняемостью групп не более 10 человек, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта - не более 20 человек.";

4) пункт 14.1.6. после слов "в форме групповых занятий" дополнить словами "(более 10 учащихся, для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта - более 20 человек)";

5) подпункт 9 пункта 14.4. признать утратившим силу.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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