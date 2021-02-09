Постановление правительства Калужской области от 29 января 2021 года № 41 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за IV квартал 2020 года в следующих размерах:

на душу населения - 10 964 рубля,

для трудоспособного населения - 11 518 рублей,

для пенсионеров (за исключением величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи") - 8 882 рубля,

для детей - 10 497 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







