Постановление правительства Калужской области от 29 января 2021 года № 41 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за IV квартал 2020 года в следующих размерах:
на душу населения - 10 964 рубля,
для трудоспособного населения - 11 518 рублей,
для пенсионеров (за исключением величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи") - 8 882 рубля,
для детей - 10 497 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области В.В.Шапша
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