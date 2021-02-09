Медведев и Хачанов вышли во второй круг Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов одержали победы в матчах первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Четвертый номер мирового рейтинга и лидер чемпионской гонки АТР Медведев встречался с Вашеком Поспишилом из Канады. Для соперников эта была четвертая встреча и до этого россиянин вел - 2-1.

Медведев начал встречу активно и довольно быстро выиграл первый сет - 6:2. Во второй партии также проблем не возникло - 6:2. Лишь в заключительном сете канадцу удалось выиграть четыре гейма, но россиянин контролировал ход встречи, выиграв 6:4.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Аттила Балаж (Венгрия).

Другой представитель России Карен Хачанов затратил на выход во второй раунд куда больше сил. В матче против австралийца Александра Вукича пришлось сыграть четыре сета.

Хачанов выиграл первый сет - 6:3, во втором проиграл на тай-брейке. В третьем также дошло до дополнительного гейма, но на этот раз сильнее был уже россиянин. В заключительной партии Хачанов также выиграл - 6:4.

Во втором круге Хачанов встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом.